Bugünkü aarna afi 802v2 Fiyatı

Bugünkü aarna afi 802v2 (AFI 802V2) fiyatı $ 32,27 olup, son 24 saatte % 1,63 değişim gösterdi. Mevcut AFI 802V2 / USD dönüşüm oranı AFI 802V2 başına $ 32,27 şeklindedir.

aarna afi 802v2, şu anda piyasa değeri açısından $ 59.275 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,84K AFI 802V2 şeklindedir. Son 24 saat içinde AFI 802V2, $ 31,95 (en düşük) ile $ 32,85 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 79,25 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 31,14 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AFI 802V2, son bir saatte +%0,11 ve son 7 günde +%0,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 59,28K$ 59,28K $ 59,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59,28K$ 59,28K $ 59,28K Dolaşım Arzı 1,84K 1,84K 1,84K Toplam Arz 1.836,674579987604 1.836,674579987604 1.836,674579987604

