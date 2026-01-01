Bugünkü aarna atv 808 Fiyatı

Bugünkü aarna atv 808 (ATV808) fiyatı $ 80,91 olup, son 24 saatte % 1,53 değişim gösterdi. Mevcut ATV808 / USD dönüşüm oranı ATV808 başına $ 80,91 şeklindedir.

aarna atv 808, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.649 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 403,51 ATV808 şeklindedir. Son 24 saat içinde ATV808, $ 80,22 (en düşük) ile $ 82,41 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 185,98 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 78,14 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ATV808, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%0,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aarna atv 808 (ATV808) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,65K$ 32,65K $ 32,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,65K$ 32,65K $ 32,65K Dolaşım Arzı 403,51 403,51 403,51 Toplam Arz 403,5144670200428 403,5144670200428 403,5144670200428

