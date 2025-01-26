Aave Polygon WETH Logosu

Aave Polygon WETH Fiyatı (AMWETH)

USD

Aave Polygon WETH (AMWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,341.44
$3,341.44$3,341.44
+0.40%(1D)

Bugünkü Aave Polygon WETH (AMWETH) Fiyatı

Bugün için canlı Aave Polygon WETH (AMWETH) fiyatı, 3,341.44 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AMWETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave Polygon WETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.10M USD
- Gün içindeki Aave Polygon WETH fiyat değişimi +0.49%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki AMWETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AMWETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave Polygon WETH (AMWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave Polygon WETH / USD fiyat değişimi, $ +16.15.
Son 30 gün içerisinde, Aave Polygon WETH / USD fiyat değişimi, $ -28.7143304960.
Son 60 gün içerisinde, Aave Polygon WETH / USD fiyat değişimi, $ -12.5484437760.
Son 90 gün içerisinde, Aave Polygon WETH / USD fiyat değişimi, $ +864.0696227810167.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +16.15+0.49%
30 Gün$ -28.7143304960-0.85%
60 Gün$ -12.5484437760-0.37%
90 Gün$ +864.0696227810167+34.88%

Aave Polygon WETH (AMWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave Polygon WETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,274.09
$ 3,274.09$ 3,274.09

$ 3,348.85
$ 3,348.85$ 3,348.85

$ 4,858.03
$ 4,858.03$ 4,858.03

+0.44%

+0.49%

-0.42%

Aave Polygon WETH (AMWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

0.00
0.00 0.00

Aave Polygon WETH (AMWETH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave Polygon WETH (AMWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave Polygon WETH (AMWETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AMWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AMWETH / AUD
A$5,279.4752
1 AMWETH / GBP
2,673.152
1 AMWETH / EUR
3,174.368
1 AMWETH / USD
$3,341.44
1 AMWETH / MYR
RM14,602.0928
1 AMWETH / TRY
119,088.9216
1 AMWETH / JPY
¥521,264.64
1 AMWETH / RUB
326,792.832
1 AMWETH / INR
287,965.2992
1 AMWETH / IDR
Rp53,894,186.0032
1 AMWETH / PHP
194,638.88
1 AMWETH / EGP
￡E.168,007.6032
1 AMWETH / BRL
R$19,747.9104
1 AMWETH / CAD
C$4,778.2592
1 AMWETH / BDT
406,720.0768
1 AMWETH / NGN
5,204,727.1872
1 AMWETH / UAH
140,073.1648
1 AMWETH / VES
Bs187,120.64
1 AMWETH / PKR
Rs929,454.9504
1 AMWETH / KZT
1,727,724.9664
1 AMWETH / THB
฿112,105.312
1 AMWETH / TWD
NT$109,398.7456
1 AMWETH / CHF
Fr3,007.296
1 AMWETH / HKD
HK$25,996.4032
1 AMWETH / MAD
.د.م33,280.7424