Bugünkü Abbott xStock Fiyatı

Bugünkü Abbott xStock (ABTX) fiyatı $ 126,12 olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut ABTX / USD dönüşüm oranı ABTX başına $ 126,12 şeklindedir.

Abbott xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 232.011 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,84K ABTX şeklindedir. Son 24 saat içinde ABTX, $ 125,65 (en düşük) ile $ 126,41 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.994,74 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 121,07 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ABTX, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde +%0,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Abbott xStock (ABTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 232,01K$ 232,01K $ 232,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,71M$ 16,71M $ 16,71M Dolaşım Arzı 1,84K 1,84K 1,84K Toplam Arz 132.500,2704199631 132.500,2704199631 132.500,2704199631

Şu anki Abbott xStock piyasa değeri $ 232,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ABTX arzı 1,84K olup, toplam arzı 132500.2704199631. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,71M.