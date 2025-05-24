ABC Fiyatı (ABC)
Bugün için canlı ABC (ABC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 25,62K USD. ABC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ABC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ABC fiyat değişimi -%2,56
- Dolaşımdaki arz: 93,26B USD.
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Gün içerisinde, ABC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ABC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ABC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ABC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,56
|30 Gün
|$ 0
|-%66,18
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ABC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,08
-%2,56
-%7,76
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
THIS IS A TEST... Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷♂️ Community owned Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love. Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent
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