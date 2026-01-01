Bugünkü Acid AI Fiyatı

Bugünkü Acid AI (ACID) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 8,48 değişim gösterdi. Mevcut ACID / USD dönüşüm oranı ACID başına -- şeklindedir.

Acid AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.135 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,74M ACID şeklindedir. Son 24 saat içinde ACID, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00691688 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ACID, son bir saatte -%2,24 ve son 7 günde +%4,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Acid AI (ACID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,14K$ 21,14K $ 21,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,14K$ 21,14K $ 21,14K Dolaşım Arzı 999,74M 999,74M 999,74M Toplam Arz 999.738.996,539254 999.738.996,539254 999.738.996,539254

