ACTUAL Fiyatı (ACTUAL)
Bugün için canlı ACTUAL (ACTUAL) fiyatı, 0.00702274 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.04M USD. ACTUAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ACTUAL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 57.26K USD
- Gün içindeki ACTUAL fiyat değişimi +22.45%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, ACTUAL / USD fiyat değişimi, $ +0.00128744.
Son 30 gün içerisinde, ACTUAL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ACTUAL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ACTUAL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00128744
|+22.45%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ACTUAL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.25%
+22.45%
+67.54%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 ACTUAL / EUR
€0.0068120578
|1 ACTUAL / USD
$0.00702274
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RM0.03160233
|1 ACTUAL / TRY
₺0.249658407
|1 ACTUAL / JPY
¥1.0970924428
|1 ACTUAL / RUB
₽0.71983085
|1 ACTUAL / INR
₹0.6080990566
|1 ACTUAL / IDR
Rp115.1268668256
|1 ACTUAL / PHP
₱0.4105493804
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￡E.0.353946096
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R$0.0425578044
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C$0.0101127456
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₴0.2957275814
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฿0.2421440752
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NT$0.2309779186
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Fr0.0063906934
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HK$0.0546369172
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