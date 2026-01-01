Bugünkü AEGON by Virtuals Fiyatı

Bugünkü AEGON by Virtuals (AEGON) fiyatı $ 0,00019866 olup, son 24 saatte % 4,56 değişim gösterdi. Mevcut AEGON / USD dönüşüm oranı AEGON başına $ 0,00019866 şeklindedir.

AEGON by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 198.657 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B AEGON şeklindedir. Son 24 saat içinde AEGON, $ 0,00019744 (en düşük) ile $ 0,00021004 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00196774 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008319 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AEGON, son bir saatte -- ve son 7 günde -%8,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AEGON by Virtuals (AEGON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 198,66K$ 198,66K $ 198,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 198,66K$ 198,66K $ 198,66K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

