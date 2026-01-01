Bugünkü Agent Daredevil Fiyatı

Bugünkü Agent Daredevil (DARE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,56 değişim gösterdi. Mevcut DARE / USD dönüşüm oranı DARE başına -- şeklindedir.

Agent Daredevil, şu anda piyasa değeri açısından $ 40.882 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 530,00M DARE şeklindedir. Son 24 saat içinde DARE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DARE, son bir saatte +%1,21 ve son 7 günde -%8,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Agent Daredevil (DARE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,88K$ 40,88K $ 40,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,14K$ 77,14K $ 77,14K Dolaşım Arzı 530,00M 530,00M 530,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Agent Daredevil piyasa değeri $ 40,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DARE arzı 530,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 77,14K.