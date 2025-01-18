Agent2025 Fiyatı (AGENT2025)
Bugün için canlı Agent2025 (AGENT2025) fiyatı, 0.01247035 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 210.45K USD. AGENT2025 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Agent2025 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.47K USD
- Gün içindeki Agent2025 fiyat değişimi -7.24%
- Dolaşımdaki arz: 16.88M USD.
MEXC'deki AGENT2025 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AGENT2025 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Agent2025 / USD fiyat değişimi, $ -0.00097337353959316.
Son 30 gün içerisinde, Agent2025 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Agent2025 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Agent2025 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00097337353959316
|-7.24%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Agent2025 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.63%
-7.24%
-7.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We are thrilled to unveil Agent 2025, a groundbreaking AI Agent designed to redefine how we connect, converse, and create solutions. With the ability to speak fluently in 50 languages, Agent 2025 brings the world closer together, ensuring seamless communication across cultures and borders. Whether you're seeking answers, exploring possibilities, or solving challenges, Agent 2025 is here to assist with: - Multilingual Conversations: Effortless communication, no matter the language. - Intelligent Solutions: Tailored advice and support for your unique needs. - 24/7 Availability: Your reliable companion, anytime, anywhere. Agent 2025 is not just an AI—it's your partner for a smarter, more connected future. Join us as we embark on this transformative journey together. Welcome to Agent 2025. Your world, just one chat away.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AGENT2025 / AUD
A$0.0200772635
|1 AGENT2025 / GBP
￡0.010225687
|1 AGENT2025 / EUR
€0.0120962395
|1 AGENT2025 / USD
$0.01247035
|1 AGENT2025 / MYR
RM0.056116575
|1 AGENT2025 / TRY
₺0.4433209425
|1 AGENT2025 / JPY
¥1.948118077
|1 AGENT2025 / RUB
₽1.278210875
|1 AGENT2025 / INR
₹1.079682903
|1 AGENT2025 / IDR
Rp204.431934504
|1 AGENT2025 / PHP
₱0.7301389925
|1 AGENT2025 / EGP
￡E.0.62850564
|1 AGENT2025 / BRL
R$0.0756950245
|1 AGENT2025 / CAD
C$0.017957304
|1 AGENT2025 / BDT
৳1.515147525
|1 AGENT2025 / NGN
₦19.4241912705
|1 AGENT2025 / UAH
₴0.5251264385
|1 AGENT2025 / VES
Bs0.6733989
|1 AGENT2025 / PKR
Rs3.476484173
|1 AGENT2025 / KZT
₸6.619012373
|1 AGENT2025 / THB
฿0.429728261
|1 AGENT2025 / TWD
NT$0.4101498115
|1 AGENT2025 / CHF
Fr0.0113480185
|1 AGENT2025 / HKD
HK$0.097019323
|1 AGENT2025 / MAD
.د.م0.125202314