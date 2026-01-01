Bugünkü Agentic Open Economy Fiyatı

Bugünkü Agentic Open Economy (AOE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 15,97 değişim gösterdi. Mevcut AOE / USD dönüşüm oranı AOE başına -- şeklindedir.

Agentic Open Economy, şu anda piyasa değeri açısından $ 833.954 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B AOE şeklindedir. Son 24 saat içinde AOE, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00101765 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00388739 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AOE, son bir saatte +%1,56 ve son 7 günde -%30,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Agentic Open Economy (AOE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 833,95K$ 833,95K $ 833,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 833,95K$ 833,95K $ 833,95K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

