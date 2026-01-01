Bugünkü Agentify AI Fiyatı

Bugünkü Agentify AI (AGF) fiyatı $ 0,00014807 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AGF / USD dönüşüm oranı AGF başına $ 0,00014807 şeklindedir.

Agentify AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.807,17 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M AGF şeklindedir. Son 24 saat içinde AGF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04609707 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00014775 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGF, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Agentify AI (AGF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,81K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,81K Dolaşım Arzı 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0

