Bugünkü AGiXT Fiyatı

Bugünkü AGiXT (AGIXT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 9,74 değişim gösterdi. Mevcut AGIXT / USD dönüşüm oranı AGIXT başına -- şeklindedir.

AGiXT, şu anda piyasa değeri açısından $ 260.849 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M AGIXT şeklindedir. Son 24 saat içinde AGIXT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,104418 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGIXT, son bir saatte +%7,56 ve son 7 günde +%9,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AGiXT (AGIXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 260,85K$ 260,85K $ 260,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 260,85K$ 260,85K $ 260,85K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.837,38 999.999.837,38 999.999.837,38

Şu anki AGiXT piyasa değeri $ 260,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AGIXT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999837.38. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 260,85K.