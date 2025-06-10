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AI Factory Fiyatı (SN80)

USD

AI Factory (SN80) Canlı Fiyat Grafiği

$0,814144
$0,814144$0,814144
+%8,10(1D)

Bugünkü AI Factory (SN80) Fiyatı

Bugün için canlı AI Factory (SN80) fiyatı, 0,814143 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 645,93K USD. SN80 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AI Factory Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki AI Factory fiyat değişimi +%8,12
- Dolaşımdaki arz: 793,38K USD.

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USD Bazında AI Factory (SN80) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AI Factory / USD fiyat değişimi, $ +0,061155.
Son 30 gün içerisinde, AI Factory / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AI Factory / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AI Factory / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,061155+%8,12
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AI Factory (SN80) Fiyat Analizi

En güncel AI Factory fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,733221
$ 0,733221$ 0,733221

$ 0,825058
$ 0,825058$ 0,825058

$ 0,825058
$ 0,825058$ 0,825058

-%0,40

+%8,12

--

AI Factory (SN80) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 645,93K
$ 645,93K$ 645,93K

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793,38K
793,38K 793,38K

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AI Factory (SN80) Kaynağı

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SN80 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN80 / VND
21.424,173045
1 SN80 / AUD
A$1,24563879
1 SN80 / GBP
0,59432439
1 SN80 / EUR
0,70830441
1 SN80 / USD
$0,814143
1 SN80 / MYR
RM3,44382489
1 SN80 / TRY
31,97953704
1 SN80 / JPY
¥117,71693637
1 SN80 / RUB
64,30915557
1 SN80 / INR
69,6906408
1 SN80 / IDR
Rp13.346,60442192
1 SN80 / KRW
1.110,69458775
1 SN80 / PHP
45,42103797
1 SN80 / EGP
￡E.40,43034138
1 SN80 / BRL
R$4,51849365
1 SN80 / CAD
C$1,11537591
1 SN80 / BDT
99,49641603
1 SN80 / NGN
1.268,13356109
1 SN80 / UAH
33,82764165
1 SN80 / VES
Bs79,786014
1 SN80 / PKR
Rs229,71858888
1 SN80 / KZT
414,3173727
1 SN80 / THB
฿26,6224761
1 SN80 / TWD
NT$24,37544142
1 SN80 / AED
د.إ2,98790481
1 SN80 / CHF
Fr0,66759726
1 SN80 / HKD
HK$6,38288112
1 SN80 / MAD
.د.م7,45754988
1 SN80 / MXN
$15,51756558