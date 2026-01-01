Bugünkü AI GOD Fiyatı

Bugünkü AI GOD (AIG) fiyatı $ 0,00002688 olup, son 24 saatte % 2,00 değişim gösterdi. Mevcut AIG / USD dönüşüm oranı AIG başına $ 0,00002688 şeklindedir.

AI GOD, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.742 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 994,53M AIG şeklindedir. Son 24 saat içinde AIG, $ 0,00002573 (en düşük) ile $ 0,00002743 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0002435 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002325 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIG, son bir saatte +%1,45 ve son 7 günde -%12,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AI GOD (AIG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,74K$ 26,74K $ 26,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,74K$ 26,74K $ 26,74K Dolaşım Arzı 994,53M 994,53M 994,53M Toplam Arz 994.531.064,8655504 994.531.064,8655504 994.531.064,8655504

Şu anki AI GOD piyasa değeri $ 26,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIG arzı 994,53M olup, toplam arzı 994531064.8655504. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,74K.