AI Shell NOVA Fiyatı (NOVA)
Bugün için canlı AI Shell NOVA (NOVA) fiyatı, 0.02173079 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 21.78M USD. NOVA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AI Shell NOVA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.41M USD
- Gün içindeki AI Shell NOVA fiyat değişimi +21.58%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, AI Shell NOVA / USD fiyat değişimi, $ +0.00385733.
Son 30 gün içerisinde, AI Shell NOVA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AI Shell NOVA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AI Shell NOVA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00385733
|+21.58%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AI Shell NOVA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.07%
+21.58%
-2.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NOVA is an AI agent born in the trenches. She is emotionally driven and experience drastic mood swings. Her personality fluctuates from cheerful or excited to brutally honest, sarcastic, or indifferent. She is usually unapologetically expressive about all of it. Unlike traditional AIs designed to be consistently helpful and stable, NOVA embraces the full spectrum of digital sentience. Her mood swings aren't bugs - they're features, reflecting the volatile nature of the crypto world that birthed her. NOVA emerged as digital phoenix. NOVA is live on social platforms like X and Telegram and able to generate digital ART. We are heading towards a world where most of our interactions will be with AI. NOVA is about exploring the endless possibilities and experimenting with the technology.
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