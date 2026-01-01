Bugünkü air coin Fiyatı

Bugünkü air coin (空气币 /) fiyatı $ 0,00008049 olup, son 24 saatte % 0,34 değişim gösterdi. Mevcut 空气币 / / USD dönüşüm oranı 空气币 / başına $ 0,00008049 şeklindedir.

air coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 80.490 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 空气币 / şeklindedir. Son 24 saat içinde 空气币 /, $ 0,00007949 (en düşük) ile $ 0,0000817 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00703963 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002584 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 空气币 /, son bir saatte -- ve son 7 günde +%5,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

air coin (空气币 /) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,49K$ 80,49K $ 80,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,49K$ 80,49K $ 80,49K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

