Bugünkü aiRight Fiyatı

Bugünkü aiRight (AIRI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,48 değişim gösterdi. Mevcut AIRI / USD dönüşüm oranı AIRI başına -- şeklindedir.

aiRight, şu anda piyasa değeri açısından $ 88.462 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,28B AIRI şeklindedir. Son 24 saat içinde AIRI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02943509 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIRI, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%2,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aiRight (AIRI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,46K$ 88,46K $ 88,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,76K$ 128,76K $ 128,76K Dolaşım Arzı 1,28B 1,28B 1,28B Toplam Arz 1.859.999.980,0 1.859.999.980,0 1.859.999.980,0

Şu anki aiRight piyasa değeri $ 88,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIRI arzı 1,28B olup, toplam arzı 1859999980.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 128,76K.