Bugünkü AKIRA LABS Fiyatı

Bugünkü AKIRA LABS (AKIRA) fiyatı $ 0,00000613 olup, son 24 saatte % 0,58 değişim gösterdi. Mevcut AKIRA / USD dönüşüm oranı AKIRA başına $ 0,00000613 şeklindedir.

AKIRA LABS, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.001,59 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 979,41M AKIRA şeklindedir. Son 24 saat içinde AKIRA, $ 0,00000608 (en düşük) ile $ 0,0000062 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00007822 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000484 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AKIRA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%22,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AKIRA LABS (AKIRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,00K$ 6,00K $ 6,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,01K$ 6,01K $ 6,01K Dolaşım Arzı 979,41M 979,41M 979,41M Toplam Arz 980.596.031,258591 980.596.031,258591 980.596.031,258591

Şu anki AKIRA LABS piyasa değeri $ 6,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AKIRA arzı 979,41M olup, toplam arzı 980596031.258591. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,01K.