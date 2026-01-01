Bugünkü alexanderelorenzo Fiyatı

Bugünkü alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) fiyatı $ 0,00065231 olup, son 24 saatte % 2,87 değişim gösterdi. Mevcut ALEXANDERELORENZO / USD dönüşüm oranı ALEXANDERELORENZO başına $ 0,00065231 şeklindedir.

alexanderelorenzo, şu anda piyasa değeri açısından $ 352.421 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 540,26M ALEXANDERELORENZO şeklindedir. Son 24 saat içinde ALEXANDERELORENZO, $ 0,00064211 (en düşük) ile $ 0,00071378 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00507459 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000944 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALEXANDERELORENZO, son bir saatte +%0,33 ve son 7 günde -%5,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 352,42K$ 352,42K $ 352,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 652,32K$ 652,32K $ 652,32K Dolaşım Arzı 540,26M 540,26M 540,26M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

