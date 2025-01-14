Alkimi Fiyatı ($ADS)
Bugün için canlı Alkimi ($ADS) fiyatı, 0.231912 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 44.58M USD. $ADS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Alkimi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 389.83K USD
- Gün içindeki Alkimi fiyat değişimi -6.75%
- Dolaşımdaki arz: 192.11M USD.
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Gün içerisinde, Alkimi / USD fiyat değişimi, $ -0.0167903383520593.
Son 30 gün içerisinde, Alkimi / USD fiyat değişimi, $ -0.0965961253.
Son 60 gün içerisinde, Alkimi / USD fiyat değişimi, $ +0.1083741009.
Son 90 gün içerisinde, Alkimi / USD fiyat değişimi, $ +0.03608569154223306.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0167903383520593
|-6.75%
|30 Gün
|$ -0.0965961253
|-41.65%
|60 Gün
|$ +0.1083741009
|+46.73%
|90 Gün
|$ +0.03608569154223306
|+18.43%
En güncel Alkimi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.89%
-6.75%
-26.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.
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