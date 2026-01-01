Bugünkü Alpha Pay Fiyatı

Bugünkü Alpha Pay (ALPAY) fiyatı $ 0,00001765 olup, son 24 saatte % 0,42 değişim gösterdi. Mevcut ALPAY / USD dönüşüm oranı ALPAY başına $ 0,00001765 şeklindedir.

Alpha Pay, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.651,09 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ALPAY şeklindedir. Son 24 saat içinde ALPAY, $ 0,0000172 (en düşük) ile $ 0,00001782 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00026297 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001688 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALPAY, son bir saatte +%0,55 ve son 7 günde -%2,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Alpha Pay (ALPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,65K$ 17,65K $ 17,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,65K$ 17,65K $ 17,65K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Alpha Pay piyasa değeri $ 17,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ALPAY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,65K.