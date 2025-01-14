Alpha Quark Fiyatı (AQT)
Bugün için canlı Alpha Quark (AQT) fiyatı, 2.01 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 53.86M USD. AQT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Alpha Quark Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 39.28M USD
- Gün içindeki Alpha Quark fiyat değişimi -2.88%
- Dolaşımdaki arz: 26.81M USD.
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Gün içerisinde, Alpha Quark / USD fiyat değişimi, $ -0.059601313421867.
Son 30 gün içerisinde, Alpha Quark / USD fiyat değişimi, $ +1.0165755900.
Son 60 gün içerisinde, Alpha Quark / USD fiyat değişimi, $ +2.0138851290.
Son 90 gün içerisinde, Alpha Quark / USD fiyat değişimi, $ +1.065981415788518.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.059601313421867
|-2.88%
|30 Gün
|$ +1.0165755900
|+50.58%
|60 Gün
|$ +2.0138851290
|+100.19%
|90 Gün
|$ +1.065981415788518
|+112.92%
En güncel Alpha Quark fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+6.21%
-2.88%
+47.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.
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|1 AQT / AUD
A$3.2562
|1 AQT / GBP
￡1.6482
|1 AQT / EUR
€1.9497
|1 AQT / USD
$2.01
|1 AQT / MYR
RM9.045
|1 AQT / TRY
₺71.3148
|1 AQT / JPY
¥316.7157
|1 AQT / RUB
₽206.5275
|1 AQT / INR
₹174.1464
|1 AQT / IDR
Rp32,950.8144
|1 AQT / PHP
₱117.8664
|1 AQT / EGP
￡E.101.5251
|1 AQT / BRL
R$12.2409
|1 AQT / CAD
C$2.8743
|1 AQT / BDT
৳244.3155
|1 AQT / NGN
₦3,116.2638
|1 AQT / UAH
₴85.224
|1 AQT / VES
Bs106.53
|1 AQT / PKR
Rs560.187
|1 AQT / KZT
₸1,067.4306
|1 AQT / THB
฿69.7872
|1 AQT / TWD
NT$66.4707
|1 AQT / CHF
Fr1.8291
|1 AQT / HKD
HK$15.6378
|1 AQT / MAD
.د.م20.2206