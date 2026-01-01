Bugünkü Alphakek Fiyatı

Bugünkü Alphakek (AIKEK) fiyatı $ 0,00920418 olup, son 24 saatte % 8,99 değişim gösterdi. Mevcut AIKEK / USD dönüşüm oranı AIKEK başına $ 0,00920418 şeklindedir.

Alphakek, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.185.856 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 237,32M AIKEK şeklindedir. Son 24 saat içinde AIKEK, $ 0,00838329 (en düşük) ile $ 0,01013226 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,059969 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00190911 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIKEK, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde -%10,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Alphakek (AIKEK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,19M$ 2,19M $ 2,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,19M$ 2,19M $ 2,19M Dolaşım Arzı 237,32M 237,32M 237,32M Toplam Arz 237.319.317,29878262 237.319.317,29878262 237.319.317,29878262

Şu anki Alphakek piyasa değeri $ 2,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIKEK arzı 237,32M olup, toplam arzı 237319317.29878262. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,19M.