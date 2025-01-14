AlphPad Fiyatı (APAD)
Bugün için canlı AlphPad (APAD) fiyatı, 0.02809417 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.42M USD. APAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AlphPad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.46K USD
- Gün içindeki AlphPad fiyat değişimi -1.81%
- Dolaşımdaki arz: 86.10M USD.
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Gün içerisinde, AlphPad / USD fiyat değişimi, $ -0.00052070796913174.
Son 30 gün içerisinde, AlphPad / USD fiyat değişimi, $ -0.0102075559.
Son 60 gün içerisinde, AlphPad / USD fiyat değişimi, $ -0.0066751607.
Son 90 gün içerisinde, AlphPad / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00052070796913174
|-1.81%
|30 Gün
|$ -0.0102075559
|-36.33%
|60 Gün
|$ -0.0066751607
|-23.75%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AlphPad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.11%
-1.81%
-8.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.
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|1 APAD / AUD
A$0.0452316137
|1 APAD / GBP
￡0.0227562777
|1 APAD / EUR
€0.0272513449
|1 APAD / USD
$0.02809417
|1 APAD / MYR
RM0.1267047067
|1 APAD / TRY
₺0.9967811516
|1 APAD / JPY
¥4.4172463491
|1 APAD / RUB
₽2.8863950258
|1 APAD / INR
₹2.4340788888
|1 APAD / IDR
Rp460.5600902448
|1 APAD / PHP
₱1.6482849539
|1 APAD / EGP
￡E.1.418755585
|1 APAD / BRL
R$0.1710934953
|1 APAD / CAD
C$0.0401746631
|1 APAD / BDT
৳3.4148463635
|1 APAD / NGN
₦43.5566392846
|1 APAD / UAH
₴1.191192808
|1 APAD / VES
Bs1.48899101
|1 APAD / PKR
Rs7.829845179
|1 APAD / KZT
₸14.9196899202
|1 APAD / THB
฿0.9734629905
|1 APAD / TWD
NT$0.9296360853
|1 APAD / CHF
Fr0.0255656947
|1 APAD / HKD
HK$0.2185726426
|1 APAD / MAD
.د.م0.2834701753