Bugünkü AltLayer (ALT) fiyatı $ 0,0118823 olup, son 24 saatte % 2,89 değişim gösterdi. Mevcut ALT / USD dönüşüm oranı ALT başına $ 0,0118823 şeklindedir.

AltLayer, şu anda piyasa değeri açısından $ 61.739.779 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,20B ALT şeklindedir. Son 24 saat içinde ALT, $ 0,01117665 (en düşük) ile $ 0,01197009 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,676743 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01057328 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALT, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde +%1,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AltLayer (ALT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,74M$ 61,74M $ 61,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 118,73M$ 118,73M $ 118,73M Dolaşım Arzı 5,20B 5,20B 5,20B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

