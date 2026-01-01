Bugünkü amuricah Fiyatı

Bugünkü amuricah (AMURICAH) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,73 değişim gösterdi. Mevcut AMURICAH / USD dönüşüm oranı AMURICAH başına -- şeklindedir.

amuricah, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.553,89 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,55M AMURICAH şeklindedir. Son 24 saat içinde AMURICAH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AMURICAH, son bir saatte -- ve son 7 günde -%8,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

amuricah (AMURICAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,55K$ 6,55K $ 6,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,55K$ 6,55K $ 6,55K Dolaşım Arzı 999,55M 999,55M 999,55M Toplam Arz 999.552.693,089047 999.552.693,089047 999.552.693,089047

Şu anki amuricah piyasa değeri $ 6,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMURICAH arzı 999,55M olup, toplam arzı 999552693.089047. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,55K.