ANARCHY Fiyatı (ANARCHY)
Bugün için canlı ANARCHY (ANARCHY) fiyatı, 0.00223477 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 961.60K USD. ANARCHY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ANARCHY Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 100.79K USD
- Gün içindeki ANARCHY fiyat değişimi -14.25%
- Dolaşımdaki arz: 430.29M USD.
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Gün içerisinde, ANARCHY / USD fiyat değişimi, $ -0.000371445952067453.
Son 30 gün içerisinde, ANARCHY / USD fiyat değişimi, $ -0.0009140548.
Son 60 gün içerisinde, ANARCHY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ANARCHY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000371445952067453
|-14.25%
|30 Gün
|$ -0.0009140548
|-40.90%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ANARCHY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.67%
-14.25%
-22.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.
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|1 ANARCHY / AUD
A$0.0035979797
|1 ANARCHY / GBP
￡0.0018325114
|1 ANARCHY / EUR
€0.0021677269
|1 ANARCHY / USD
$0.00223477
|1 ANARCHY / MYR
RM0.010056465
|1 ANARCHY / TRY
₺0.0793119873
|1 ANARCHY / JPY
¥0.3526914014
|1 ANARCHY / RUB
₽0.2301589623
|1 ANARCHY / INR
₹0.1934416912
|1 ANARCHY / IDR
Rp36.6355679088
|1 ANARCHY / PHP
₱0.1312927375
|1 ANARCHY / EGP
￡E.0.1127217988
|1 ANARCHY / BRL
R$0.0136991401
|1 ANARCHY / CAD
C$0.0031957211
|1 ANARCHY / BDT
৳0.2700943022
|1 ANARCHY / NGN
₦3.4540381643
|1 ANARCHY / UAH
₴0.094754248
|1 ANARCHY / VES
Bs0.11844281
|1 ANARCHY / PKR
Rs0.622830399
|1 ANARCHY / KZT
₸1.1867969562
|1 ANARCHY / THB
฿0.0777253006
|1 ANARCHY / TWD
NT$0.07374741
|1 ANARCHY / CHF
Fr0.0020336407
|1 ANARCHY / HKD
HK$0.0173865106
|1 ANARCHY / MAD
.د.م0.0224594385