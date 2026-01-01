Bugünkü Andromeda Fiyatı

Bugünkü Andromeda (ANDR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 20,72 değişim gösterdi. Mevcut ANDR / USD dönüşüm oranı ANDR başına -- şeklindedir.

Andromeda, şu anda piyasa değeri açısından $ 168.540 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 241,14M ANDR şeklindedir. Son 24 saat içinde ANDR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,85 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANDR, son bir saatte -%3,39 ve son 7 günde +%63,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Andromeda (ANDR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 168,54K$ 168,54K $ 168,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 698,94K$ 698,94K $ 698,94K Dolaşım Arzı 241,14M 241,14M 241,14M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Andromeda piyasa değeri $ 168,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANDR arzı 241,14M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 698,94K.