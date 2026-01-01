Bugünkü Anduril PreStocks Fiyatı

Bugünkü Anduril PreStocks (ANDURIL) fiyatı $ 100,7 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut ANDURIL / USD dönüşüm oranı ANDURIL başına $ 100,7 şeklindedir.

Anduril PreStocks, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.152.858 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 11,45K ANDURIL şeklindedir. Son 24 saat içinde ANDURIL, $ 100,42 (en düşük) ile $ 101,1 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 101,1 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 50,57 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANDURIL, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde +%2,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Dolaşım Arzı 11,45K 11,45K 11,45K Toplam Arz 11.449,815086807 11.449,815086807 11.449,815086807

