Bugünkü Animus Fiyatı

Bugünkü Animus (ANIMUS) fiyatı $ 0,00002451 olup, son 24 saatte % 1,71 değişim gösterdi. Mevcut ANIMUS / USD dönüşüm oranı ANIMUS başına $ 0,00002451 şeklindedir.

Animus, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.507 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ANIMUS şeklindedir. Son 24 saat içinde ANIMUS, $ 0,00002441 (en düşük) ile $ 0,00002517 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00806966 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002435 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANIMUS, son bir saatte +%0,36 ve son 7 günde -%6,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Animus (ANIMUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,51K$ 24,51K $ 24,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,51K$ 24,51K $ 24,51K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

