Ankr Staked ETH Fiyatı (ANKRETH)
Bugün için canlı Ankr Staked ETH (ANKRETH) fiyatı, 3,660.5 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 41.96M USD. ANKRETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ankr Staked ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.15K USD
- Gün içindeki Ankr Staked ETH fiyat değişimi -4.50%
- Dolaşımdaki arz: 11.51K USD.
MEXC'deki ANKRETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ANKRETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ankr Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -172.825516014709.
Son 30 gün içerisinde, Ankr Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -687.3097559500.
Son 60 gün içerisinde, Ankr Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +32.7493953500.
Son 90 gün içerisinde, Ankr Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +621.8221131804416.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -172.825516014709
|-4.50%
|30 Gün
|$ -687.3097559500
|-18.77%
|60 Gün
|$ +32.7493953500
|+0.89%
|90 Gün
|$ +621.8221131804416
|+20.46%
En güncel Ankr Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.39%
-4.50%
-15.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ANKRETH / AUD
A$5,930.01
|1 ANKRETH / GBP
￡3,001.61
|1 ANKRETH / EUR
€3,550.685
|1 ANKRETH / USD
$3,660.5
|1 ANKRETH / MYR
RM16,472.25
|1 ANKRETH / TRY
₺129,874.54
|1 ANKRETH / JPY
¥576,601.96
|1 ANKRETH / RUB
₽376,116.375
|1 ANKRETH / INR
₹317,145.72
|1 ANKRETH / IDR
Rp60,008,187.12
|1 ANKRETH / PHP
₱214,651.72
|1 ANKRETH / EGP
￡E.184,891.855
|1 ANKRETH / BRL
R$22,292.445
|1 ANKRETH / CAD
C$5,234.515
|1 ANKRETH / BDT
৳444,933.775
|1 ANKRETH / NGN
₦5,675,165.99
|1 ANKRETH / UAH
₴155,205.2
|1 ANKRETH / VES
Bs194,006.5
|1 ANKRETH / PKR
Rs1,020,181.35
|1 ANKRETH / KZT
₸1,943,945.13
|1 ANKRETH / THB
฿127,055.955
|1 ANKRETH / TWD
NT$121,052.735
|1 ANKRETH / CHF
Fr3,331.055
|1 ANKRETH / HKD
HK$28,478.69
|1 ANKRETH / MAD
.د.م36,824.63