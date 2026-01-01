Bugünkü Anyspend Fiyatı

Bugünkü Anyspend (ANY) fiyatı $ 0,0683 olup, son 24 saatte % 0,36 değişim gösterdi. Mevcut ANY / USD dönüşüm oranı ANY başına $ 0,0683 şeklindedir.

Anyspend, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.000.630 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 220,00M ANY şeklindedir. Son 24 saat içinde ANY, $ 0,06784 (en düşük) ile $ 0,069048 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,262432 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04940888 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANY, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%2,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Anyspend (ANY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,00M$ 15,00M $ 15,00M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,18M$ 68,18M $ 68,18M Dolaşım Arzı 220,00M 220,00M 220,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

