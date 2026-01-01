Bugünkü ApeStrategy Fiyatı

Bugünkü ApeStrategy (APESTR) fiyatı $ 0,00116864 olup, son 24 saatte % 13,01 değişim gösterdi. Mevcut APESTR / USD dönüşüm oranı APESTR başına $ 0,00116864 şeklindedir.

ApeStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.103.608 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 944,35M APESTR şeklindedir. Son 24 saat içinde APESTR, $ 0,00116419 (en düşük) ile $ 0,00135528 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0246464 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00116419 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APESTR, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%13,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ApeStrategy (APESTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 944,35M 944,35M 944,35M Toplam Arz 944.350.997,7146537 944.350.997,7146537 944.350.997,7146537

Şu anki ApeStrategy piyasa değeri $ 1,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APESTR arzı 944,35M olup, toplam arzı 944350997.7146537. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,10M.