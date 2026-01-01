BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı ApexToken fiyatı 0,00050477 USD. APX piyasa değeri ise 596.854 USD. APX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı ApexToken fiyatı 0,00050477 USD. APX piyasa değeri ise 596.854 USD. APX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

APX Hakkında Daha Fazla Bilgi

APX Fiyat Bilgileri

APX Nedir

APX Whitepaper

APX Resmi Websitesi

APX Token Ekonomisi

APX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ApexToken Logosu

ApexToken Fiyatı (APX)

Listelenmedi

1 APX / USD Canlı Fiyatı:

$0,00050377
$0,00050377$0,00050377
-%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
ApexToken (APX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:41:42 (UTC+8)

Bugünkü ApexToken Fiyatı

Bugünkü ApexToken (APX) fiyatı $ 0,00050477 olup, son 24 saatte % 1,07 değişim gösterdi. Mevcut APX / USD dönüşüm oranı APX başına $ 0,00050477 şeklindedir.

ApexToken, şu anda piyasa değeri açısından $ 596.854 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,18B APX şeklindedir. Son 24 saat içinde APX, $ 0,00050268 (en düşük) ile $ 0,00051917 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00208163 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00048324 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%4,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ApexToken (APX) Piyasa Bilgileri

$ 596,85K
$ 596,85K$ 596,85K

--
----

$ 15,13M
$ 15,13M$ 15,13M

1,18B
1,18B 1,18B

29.982.541.946,74386
29.982.541.946,74386 29.982.541.946,74386

Şu anki ApexToken piyasa değeri $ 596,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APX arzı 1,18B olup, toplam arzı 29982541946.74386. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,13M.

ApexToken Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00050268
$ 0,00050268$ 0,00050268
24 sa Düşük
$ 0,00051917
$ 0,00051917$ 0,00051917
24 sa Yüksek

$ 0,00050268
$ 0,00050268$ 0,00050268

$ 0,00051917
$ 0,00051917$ 0,00051917

$ 0,00208163
$ 0,00208163$ 0,00208163

$ 0,00048324
$ 0,00048324$ 0,00048324

+%0,01

-%1,06

+%4,46

+%4,46

ApexToken (APX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ApexToken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ApexToken / USD fiyat değişimi, $ -0,0000894201.
Son 60 gün içerisinde, ApexToken / USD fiyat değişimi, $ -0,0002083363.
Son 90 gün içerisinde, ApexToken / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,06
30 Gün$ -0,0000894201-%17,71
60 Gün$ -0,0002083363-%41,27
90 Gün$ 0--

ApexToken için Fiyat Tahmini

2030 için ApexToken (APX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, APX için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için ApexToken (APX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında ApexToken fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
ApexToken varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? ApexToken Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, APX varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ApexToken (APX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ApexToken Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 ApexToken ne kadar olacak?
ApexToken yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel ApexToken fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:41:42 (UTC+8)

ApexToken (APX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%
12-31 00:40:29Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元

ApexToken Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

$0
$0$0

%0,00

$0
$0$0

%0,00

$0
$0$0

%0,00

$0
$0$0

%0,00

$0
$0$0

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

$0
$0$0

%0,00

$0
$0$0

%0,00

$0
$0$0

%0,00

$0
$0$0

%0,00

$0
$0$0

%0,00

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.