Bugünkü ApexToken Fiyatı

Bugünkü ApexToken (APX) fiyatı $ 0,00050477 olup, son 24 saatte % 1,07 değişim gösterdi. Mevcut APX / USD dönüşüm oranı APX başına $ 0,00050477 şeklindedir.

ApexToken, şu anda piyasa değeri açısından $ 596.854 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,18B APX şeklindedir. Son 24 saat içinde APX, $ 0,00050268 (en düşük) ile $ 0,00051917 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00208163 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00048324 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%4,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ApexToken (APX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 596,85K$ 596,85K $ 596,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,13M$ 15,13M $ 15,13M Dolaşım Arzı 1,18B 1,18B 1,18B Toplam Arz 29.982.541.946,74386 29.982.541.946,74386 29.982.541.946,74386

