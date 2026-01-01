Bugünkü Aptos Futures Fiyatı

Bugünkü Aptos Futures (APF) fiyatı $ 0,00001323 olup, son 24 saatte % 0,45 değişim gösterdi. Mevcut APF / USD dönüşüm oranı APF başına $ 0,00001323 şeklindedir.

Aptos Futures, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.263,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 851,89M APF şeklindedir. Son 24 saat içinde APF, $ 0,0000132 (en düşük) ile $ 0,00001347 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00078764 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001284 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APF, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%2,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aptos Futures (APF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,26K$ 11,26K $ 11,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,22K$ 13,22K $ 13,22K Dolaşım Arzı 851,89M 851,89M 851,89M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Aptos Futures piyasa değeri $ 11,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APF arzı 851,89M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,22K.