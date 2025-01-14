Aquarius Fiyatı (AQUA)
Bugün için canlı Aquarius (AQUA) fiyatı, 0.00133286 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 43.58M USD. AQUA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aquarius Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 120.52K USD
- Gün içindeki Aquarius fiyat değişimi -1.06%
- Dolaşımdaki arz: 32.76B USD.
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Gün içerisinde, Aquarius / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Aquarius / USD fiyat değişimi, $ +0.0002323248.
Son 60 gün içerisinde, Aquarius / USD fiyat değişimi, $ +0.0015993917.
Son 90 gün içerisinde, Aquarius / USD fiyat değişimi, $ +0.0007401100301835581.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.06%
|30 Gün
|$ +0.0002323248
|+17.43%
|60 Gün
|$ +0.0015993917
|+120.00%
|90 Gün
|$ +0.0007401100301835581
|+124.86%
En güncel Aquarius fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.37%
-1.06%
-4.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.
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|1 AQUA / AUD
A$0.0021592332
|1 AQUA / GBP
￡0.0010929452
|1 AQUA / EUR
€0.0012928742
|1 AQUA / USD
$0.00133286
|1 AQUA / MYR
RM0.00599787
|1 AQUA / TRY
₺0.0472898728
|1 AQUA / JPY
¥0.2099521072
|1 AQUA / RUB
₽0.136951365
|1 AQUA / INR
₹0.1154789904
|1 AQUA / IDR
Rp21.8501604384
|1 AQUA / PHP
₱0.0781589104
|1 AQUA / EGP
￡E.0.0673227586
|1 AQUA / BRL
R$0.0081171174
|1 AQUA / CAD
C$0.0019059898
|1 AQUA / BDT
৳0.162009133
|1 AQUA / NGN
₦2.0664394868
|1 AQUA / UAH
₴0.056513264
|1 AQUA / VES
Bs0.07064158
|1 AQUA / PKR
Rs0.371468082
|1 AQUA / KZT
₸0.7078286316
|1 AQUA / THB
฿0.0462635706
|1 AQUA / TWD
NT$0.0440776802
|1 AQUA / CHF
Fr0.0012129026
|1 AQUA / HKD
HK$0.0103696508
|1 AQUA / MAD
.د.م0.0134085716