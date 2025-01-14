Aragon Fiyatı (ANT)
Bugün için canlı Aragon (ANT) fiyatı, 0.850839 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 34.02M USD. ANT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aragon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.33K USD
- Gün içindeki Aragon fiyat değişimi +15.32%
- Dolaşımdaki arz: 40.04M USD.
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Gün içerisinde, Aragon / USD fiyat değişimi, $ +0.11305.
Son 30 gün içerisinde, Aragon / USD fiyat değişimi, $ -0.2976204191.
Son 60 gün içerisinde, Aragon / USD fiyat değişimi, $ -0.0673534362.
Son 90 gün içerisinde, Aragon / USD fiyat değişimi, $ -5.648379772766896.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.11305
|+15.32%
|30 Gün
|$ -0.2976204191
|-34.97%
|60 Gün
|$ -0.0673534362
|-7.91%
|90 Gün
|$ -5.648379772766896
|-86.90%
En güncel Aragon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.14%
+15.32%
+1.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Aragon builds flexible and secure tools that enable anyone to launch and manage Decentralized Autonomous Organizations (DAOs). In 2016, Aragon built the first DAO framework, which has since powered the creation of over 5000 DAOs and secured over 12B in value for leading projects like Lido, Decentraland, API3, Aavegotchi and NFTX. Aragon recently deployed the new modular Aragon OSx protocol and no-code Aragon App on Ethereum and Polygon. Driven by the mission to enable everyone to experiment with governance at the speed of software, Aragon aims to build a hyperstructure for governance. The Aragon Project is governed by Aragon Network Token (ANT) Holders in the Aragon DAO and built by globally distributed teams. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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|1 ANT / AUD
A$1.37835918
|1 ANT / GBP
￡0.69768798
|1 ANT / EUR
€0.82531383
|1 ANT / USD
$0.850839
|1 ANT / MYR
RM3.8287755
|1 ANT / TRY
₺30.18776772
|1 ANT / JPY
¥134.02415928
|1 ANT / RUB
₽87.42370725
|1 ANT / INR
₹73.71669096
|1 ANT / IDR
Rp13,948.17809616
|1 ANT / PHP
₱49.89319896
|1 ANT / EGP
￡E.42.97587789
|1 ANT / BRL
R$5.18160951
|1 ANT / CAD
C$1.21669977
|1 ANT / BDT
৳103.41948045
|1 ANT / NGN
₦1,319.12376882
|1 ANT / UAH
₴36.0755736
|1 ANT / VES
Bs45.094467
|1 ANT / PKR
Rs237.1288293
|1 ANT / KZT
₸451.84655934
|1 ANT / THB
฿29.53262169
|1 ANT / TWD
NT$28.13724573
|1 ANT / CHF
Fr0.77426349
|1 ANT / HKD
HK$6.61952742
|1 ANT / MAD
.د.م8.55944034