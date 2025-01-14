Arbius Fiyatı (AIUS)
Bugün için canlı Arbius (AIUS) fiyatı, 67.98 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14.70M USD. AIUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Arbius Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 277.58K USD
- Gün içindeki Arbius fiyat değişimi -7.70%
- Dolaşımdaki arz: 216.26K USD.
MEXC'deki AIUS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AIUS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Arbius / USD fiyat değişimi, $ -5.67495528464764.
Son 30 gün içerisinde, Arbius / USD fiyat değişimi, $ -24.3448072560.
Son 60 gün içerisinde, Arbius / USD fiyat değişimi, $ +65.7441242040.
Son 90 gün içerisinde, Arbius / USD fiyat değişimi, $ +26.31467426266057.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -5.67495528464764
|-7.70%
|30 Gün
|$ -24.3448072560
|-35.81%
|60 Gün
|$ +65.7441242040
|+96.71%
|90 Gün
|$ +26.31467426266057
|+63.16%
En güncel Arbius fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.66%
-7.70%
-38.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AIUS / AUD
A$110.1276
|1 AIUS / GBP
￡55.7436
|1 AIUS / EUR
€65.9406
|1 AIUS / USD
$67.98
|1 AIUS / MYR
RM305.91
|1 AIUS / TRY
₺2,411.9304
|1 AIUS / JPY
¥10,708.2096
|1 AIUS / RUB
₽6,984.945
|1 AIUS / INR
₹5,889.7872
|1 AIUS / IDR
Rp1,114,426.0512
|1 AIUS / PHP
₱3,986.3472
|1 AIUS / EGP
￡E.3,433.6698
|1 AIUS / BRL
R$413.9982
|1 AIUS / CAD
C$97.2114
|1 AIUS / BDT
৳8,262.969
|1 AIUS / NGN
₦105,394.8324
|1 AIUS / UAH
₴2,882.352
|1 AIUS / VES
Bs3,602.94
|1 AIUS / PKR
Rs18,946.026
|1 AIUS / KZT
₸36,101.4588
|1 AIUS / THB
฿2,359.5858
|1 AIUS / TWD
NT$2,248.0986
|1 AIUS / CHF
Fr61.8618
|1 AIUS / HKD
HK$528.8844
|1 AIUS / MAD
.د.م683.8788