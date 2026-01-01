Bugünkü Arcana Network Fiyatı

Bugünkü Arcana Network (XAR) fiyatı $ 0,0005938 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut XAR / USD dönüşüm oranı XAR başına $ 0,0005938 şeklindedir.

Arcana Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 423.104 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 712,54M XAR şeklindedir. Son 24 saat içinde XAR, $ 0,00059368 (en düşük) ile $ 0,00059397 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,52 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00026132 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XAR, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde +%84,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Arcana Network (XAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 423,10K$ 423,10K $ 423,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 593,80K$ 593,80K $ 593,80K Dolaşım Arzı 712,54M 712,54M 712,54M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Arcana Network piyasa değeri $ 423,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XAR arzı 712,54M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 593,80K.