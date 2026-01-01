Bugünkü Arcane Owls Fiyatı

Bugünkü Arcane Owls (OWLS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OWLS / USD dönüşüm oranı OWLS başına -- şeklindedir.

Arcane Owls, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.729,61 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B OWLS şeklindedir. Son 24 saat içinde OWLS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OWLS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Arcane Owls (OWLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,73K$ 15,73K $ 15,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,73K$ 15,73K $ 15,73K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Arcane Owls piyasa değeri $ 15,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OWLS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,73K.