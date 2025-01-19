Aria Fiyatı (ARIA)
Bugün için canlı Aria (ARIA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 197.70K USD. ARIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aria Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 189.38K USD
- Gün içindeki Aria fiyat değişimi +28.95%
- Dolaşımdaki arz: 699.42M USD.
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Gün içerisinde, Aria / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Aria / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aria / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aria / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+28.95%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Aria fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.98%
+28.95%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aria is a fully autonomous AI Twitch streamer brought to life by the SynchroVerse team. She's built on a proprietary AI engine and SDK, which enables her to interact with her environment and respond to input in real-time. She can also stream herself from inside a game - something that hasn't been accomplished in web2 or web3. The SynchroVerse team plans on turning Aria into a full-fledged influencer on X, Twitch, and YouTube. The goal is to onboard millions of people into web3 by showing the possibilities of AI in crypto and gaming.
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