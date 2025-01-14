ARMOR Fiyatı (ARMOR)
Bugün için canlı ARMOR (ARMOR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 85.84K USD. ARMOR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ARMOR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 39.21 USD
- Gün içindeki ARMOR fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 237.39M USD.
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Gün içerisinde, ARMOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ARMOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ARMOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ARMOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-11.07%
|60 Gün
|$ 0
|+11.49%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ARMOR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-9.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD.
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