ARMY Fiyatı (ARMY)
Bugün için canlı ARMY (ARMY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.07M USD. ARMY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ARMY Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 49.03K USD
- Gün içindeki ARMY fiyat değişimi -2.99%
- Dolaşımdaki arz: 3.00B USD.
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Gün içerisinde, ARMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ARMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ARMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ARMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.99%
|30 Gün
|$ 0
|+239.56%
|60 Gün
|$ 0
|+43.77%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ARMY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.90%
-2.99%
-40.29%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ARMY, previously known as PAC, has emerged as the largest meme-driven project within the BLAST ecosystem. Recently, the project transitioned to the Solana blockchain, marking a new phase as it becomes entirely community-led. This platform is designed to create meaningful opportunities for artists, musicians, and traders, empowering them to showcase their talents and connect with a broader audience. ARMY’s community-centric approach enables participants not only to engage creatively but also to generate income through their involvement. Whether you’re a creator or an enthusiast, ARMY provides a dynamic space to collaborate, share ideas, and benefit from the growing world of digital assets.
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