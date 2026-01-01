Bugünkü ARTDRA Coin Fiyatı

Bugünkü ARTDRA Coin (ARTDRA) fiyatı $ 0,054333 olup, son 24 saatte % 3,64 değişim gösterdi. Mevcut ARTDRA / USD dönüşüm oranı ARTDRA başına $ 0,054333 şeklindedir.

ARTDRA Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.976.252 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 220,95M ARTDRA şeklindedir. Son 24 saat içinde ARTDRA, $ 0,051846 (en düşük) ile $ 0,054333 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,108672 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04627802 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARTDRA, son bir saatte +%0,73 ve son 7 günde +%14,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ARTDRA Coin (ARTDRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,98M$ 11,98M $ 11,98M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,88M$ 13,88M $ 13,88M Dolaşım Arzı 220,95M 220,95M 220,95M Toplam Arz 256.000.000,0 256.000.000,0 256.000.000,0

Şu anki ARTDRA Coin piyasa değeri $ 11,98M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARTDRA arzı 220,95M olup, toplam arzı 256000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,88M.