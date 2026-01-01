Bugünkü Artificer Fiyatı

Bugünkü Artificer (ARTI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,88 değişim gösterdi. Mevcut ARTI / USD dönüşüm oranı ARTI başına -- şeklindedir.

Artificer, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.475,37 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M ARTI şeklindedir. Son 24 saat içinde ARTI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARTI, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%18,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Artificer (ARTI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,48K$ 18,48K $ 18,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,48K$ 18,48K $ 18,48K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.893.767,8884174 999.893.767,8884174 999.893.767,8884174

