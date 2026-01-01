Bugünkü Arvos AI Fiyatı

Bugünkü Arvos AI (ARVOS) fiyatı $ 0,00007635 olup, son 24 saatte % 5,91 değişim gösterdi. Mevcut ARVOS / USD dönüşüm oranı ARVOS başına $ 0,00007635 şeklindedir.

Arvos AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 76.322 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ARVOS şeklindedir. Son 24 saat içinde ARVOS, $ 0,00007398 (en düşük) ile $ 0,00008172 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00070244 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006145 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARVOS, son bir saatte +%0,29 ve son 7 günde -%12,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Arvos AI (ARVOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 76,32K$ 76,32K $ 76,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 76,32K$ 76,32K $ 76,32K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Arvos AI piyasa değeri $ 76,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARVOS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,32K.