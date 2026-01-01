Bugünkü Aryoshin Fiyatı

Bugünkü Aryoshin (ARY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut ARY / USD dönüşüm oranı ARY başına -- şeklindedir.

Aryoshin, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.007,82 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 980,80B ARY şeklindedir. Son 24 saat içinde ARY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARY, son bir saatte +%0,13 ve son 7 günde -%8,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aryoshin (ARY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,01K$ 12,01K $ 12,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,01K$ 12,01K $ 12,01K Dolaşım Arzı 980,80B 980,80B 980,80B Toplam Arz 980.798.920.511,1364 980.798.920.511,1364 980.798.920.511,1364

Şu anki Aryoshin piyasa değeri $ 12,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARY arzı 980,80B olup, toplam arzı 980798920511.1364. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,01K.