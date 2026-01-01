Bugünkü ASK SPLAT Fiyatı

Bugünkü ASK SPLAT (SPLAT) fiyatı $ 0,00124631 olup, son 24 saatte % 0,88 değişim gösterdi. Mevcut SPLAT / USD dönüşüm oranı SPLAT başına $ 0,00124631 şeklindedir.

ASK SPLAT, şu anda piyasa değeri açısından $ 818.448 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 656,70M SPLAT şeklindedir. Son 24 saat içinde SPLAT, $ 0,00120614 (en düşük) ile $ 0,00125452 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02859411 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00069007 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPLAT, son bir saatte +%1,89 ve son 7 günde +%17,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ASK SPLAT (SPLAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 818,45K$ 818,45K $ 818,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Dolaşım Arzı 656,70M 656,70M 656,70M Toplam Arz 956.696.281,895938 956.696.281,895938 956.696.281,895938

