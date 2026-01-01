Bugünkü Astera USD Fiyatı

Bugünkü Astera USD (ASUSD) fiyatı $ 0,01530146 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ASUSD / USD dönüşüm oranı ASUSD başına $ 0,01530146 şeklindedir.

Astera USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 183.618 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,00M ASUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde ASUSD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00969355 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASUSD, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Astera USD (ASUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 183,62K$ 183,62K $ 183,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 183,62K$ 183,62K $ 183,62K Dolaşım Arzı 12,00M 12,00M 12,00M Toplam Arz 12.000.000,0 12.000.000,0 12.000.000,0

